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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

لماذا تعد مصر من أفضل الأسواق في الوقت الحالي.. مستثمر مصري بالخارج يجيب

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أجاب الدكتور حسن الجراحي، أحد أبرز المستثمرين المصريين بالمملكة السعودية عن سؤال مهم يتردد فى الأذهان وهو لماذا نستثمر في مصر؟ موضحا أن الرئيس حريص بنفسه على متابعة ملف الاستثمار وتقديم مختلف التيسيرات للمستثمرين مما يضع في قلوبنا الطمأنينة والثقة الكاملة للاستثمار في مصر.

وأشاد الجراحي بجهود وزيرة الهجرة في دعم المستثمرين بالخارج وحثهم على الاستثمار في مصر، والقيام بجولات مكوكية للقاء العديد من الوزراء والمسؤولين تمهيدا لإطلاق شركة المصريين بالخارج للاستثمار، بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على التوصية.

جاء ذلك أثناء تواجد السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وقيامها بافتتاح جناح شركة "أملكو" للمنتجات الورقية والبلاستيكية، والتي يمتلكها أحد أبرز المستثمرين المصريين في المملكة العربية السعودية.

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