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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيراميدز يواجه إسبرطة سبور التركي ودياً.. الأربعاء

معسكر بيراميدز
معسكر بيراميدز

يخوض فريق نادي بيراميدز رابع مبارياته الودية في معسكره الإعدادي بمدينة بوردور التركية مساء الأربعاء.

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بيراميدز يقسو على ألتينوردو التركي بثنائية وديًا استعدادًا للموسم الجديد

وتقرر أن يلتقي بيراميدز مع فريق إسبرطة سبور التركي في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء على ملعب ماكو ستاديوم القريب من فندق إقامة البعثة بمعسكرها الذي يختتم يوم الخميس.

وسبق لبيراميدز أن خاض ٣ مباريات ودية سابقة في معسكر تركيا وحقق الفوز على ليماسول القبرصي ٨-٠، ثم الفوز على فارساك أنطاليا التركي ٧-٠، والفوز على ألتينوردو التركي بهدف دون مقابل.

رمضان صبحي يتعافى من إصابته

على جانب آخر تعافى رمضان صبحي جناح نادي بيراميدز من الإصابة التي لحقت به خلال الأيام الأولى من معسكر الإعداد المقام حاليا في تركيا وشارك في التدريبات الجماعية وبات جاهزا تماما للمباريات المقبلة.

وأصيب رمضان صبحي بمزق في العضلة الضامة خلال الأيام الأولى من المعسكر وخضع لبرنامج تأهيلي مكثف صباحا ومساء للتعافي من الإصابة، وغاب عن المباريات الودية الثلاثة الأولى التي خاضها الفريق في معسكره بمدينة بوردور التركية.

وعاد رمضان صبحي للمشاركة بصورة طبيعية في مران الكرة كاملا اليوم لأول مرة وظهر بمستوى متميز وبات جاهزا لضربة بداية الفريق في مشواره بدوري أبطال أفريقيا ولقاء الجيش الرواندي المحدد له يوم ١٧ سبتمبر الجاري في دور ال٣٢ من البطولة القارية بالعاصمة كيجالي.

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