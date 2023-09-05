ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلبة التربية الرياضية بمطاي

اختتمت اليوم الثلاثاء ٥ سبتمبر 2023 ، فعاليات التدريب الصيفي لطلبة كلية التربية الرياضية ، بإدارة الشباب والرياضة بمطاى شمال محافظة المنيا .

وذلك بمركز شباب مطاى البلد ،تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة وكلية التربية الرياضية بجامعة المنيا ، ويأتى ذلك بعد حضور التدريب الصيفي على مدار ما يقرب من الشهرين ، وذلك لطلاب الكلية الفرقة الثالثة.

جدير بالذكر ، أن طلاب الكلية تم توزيعهم طبقا للتوزيع الجغرافي لمحل إقامتهم لأقرب مركز شباب للطلاب ، ليتم تدريبهم بشكل عملي وفعلي لما يتم داخل مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية، وإكسابهم العديد من الخبرات العملية ، والإستفادة بطاقاتهم وأفكارهم ، فى تنفيذ الأنشطة المختلفة بمراكز الشباب ، تحت قيادة الأخصائيين بمراكز الشباب ، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .

حيث تم توزيع شهادات التقدير على المتميزين فى التدريب ، وجاء ذلك بحضور خالد زايد مدير إدارة الشباب والرياضة بمطاى ، الدكتور بدرى عيد حماد الاستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية ، اشرف عبد الرحيم ، الدكتور سيد شلقامي رئيس قسم الرياضة بإدارة شباب مطاى ، الدكتور حسين محمود مدير المركز

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة مندي عكاشة ، اشراف وكيل الشباب بالمديرية دكتورة سوسن فرغلي ،احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، متابعة الدكتور محمد حمدي ، والدكتور شريف رمضان معاوني وكيل الوزارة ، وتنفيذ إدارة الرياضة بقيادة الدكتور ضياء عيسى .