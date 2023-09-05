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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلبة التربية الرياضية بمطاي

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

اختتمت اليوم الثلاثاء ٥ سبتمبر 2023 ،  فعاليات التدريب الصيفي لطلبة كلية التربية الرياضية ، بإدارة الشباب والرياضة بمطاى  شمال محافظة المنيا .

وذلك بمركز شباب مطاى البلد ،تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة وكلية التربية الرياضية بجامعة المنيا ، ويأتى ذلك بعد حضور التدريب الصيفي على مدار ما يقرب من الشهرين ، وذلك لطلاب الكلية الفرقة الثالثة.

جدير بالذكر ، أن طلاب الكلية تم توزيعهم طبقا للتوزيع الجغرافي لمحل إقامتهم لأقرب مركز شباب للطلاب ، ليتم تدريبهم بشكل عملي وفعلي لما يتم داخل مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية،  وإكسابهم العديد من الخبرات العملية ، والإستفادة بطاقاتهم وأفكارهم ، فى تنفيذ الأنشطة المختلفة بمراكز الشباب ، تحت قيادة الأخصائيين بمراكز الشباب ، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .

حيث تم توزيع شهادات التقدير على المتميزين فى التدريب ، وجاء ذلك بحضور خالد زايد مدير إدارة الشباب والرياضة بمطاى ، الدكتور بدرى عيد حماد الاستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية ، اشرف عبد الرحيم ، الدكتور سيد شلقامي رئيس قسم الرياضة  بإدارة شباب مطاى ، الدكتور حسين محمود مدير المركز

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة  مندي عكاشة ، اشراف وكيل الشباب بالمديرية دكتورة سوسن فرغلي ،احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، متابعة الدكتور محمد حمدي ، والدكتور شريف رمضان معاوني وكيل الوزارة ، وتنفيذ إدارة الرياضة بقيادة الدكتور ضياء عيسى .

الجريدة الورقية