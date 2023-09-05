عاجل
جومانا مراد تثير الجدل بهوت شورت وكارديجان شفاف يعكس جرأتها (صور) فرنسا تبدأ مباحثات حول انسحاب بعض قواتها من النيجر الأرصاد تكشف موعد بدء الموجة الحارة هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ.. كارثة تهدد الملايين حول العالم وفاة محمد الفايد.. اللغز المثير حول جنازة الملياردير المصري ينكشف (فيديو)
الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فلسطين و"الأونروا" تبحثان التحديات التي تقف عائقًا أمام تقديم الخدمات للاجئين

رياض المالكي
رياض المالكي

بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، التحديات التي تواجه عمل الوكالة على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى التحديات التي ستواجه ميزانية "الأونروا" لعام 2023، في ظل المعطيات بوجود عجز مالي.

 

txt

أبو الغيط لوزير الخارجية الياباني: نتطلع لاعتراف اليابان بدولة فلسطين قضية العرب المركزية

 

 أكد المالكي - خلال اللقاء الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الثالث للحوار السياسي العربي الياباني - محورية الدور الذي تقوم به الوكالة في حماية حقوق لاجئي فلسطين حتى عودتهم إلى ديارهم، وعلى الأولوية التي توليها فلسطين على الصعيد الدولي لتوفير كل سبل الدعم للوكالة ودورها والتصدي لكل الحملات المغرضة التي تسعى إلى تشويه هذا الدور أو المساس به، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

من جانبه، قال لازاريني: "إن أي عجز في الميزانية الاعتيادية ستكون له انعكاسات خطيرة على خدمات "الأونروا" وعلى الدول المضيفة ومجتمع اللاجئين"، مشيرًا إلى أن ذلك ما سيتم طرحه على المانحين لكي تكون هناك مرونة في تمويلهم ودعمهم لميزانية البرامج.

مواد متعلقة

3 عوامل تعيد الأمل لباريس سان جيرمان لإقناع مبابي بالتجديد

فلسطين: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعني إغلاق كل الأبواب أمام التهدئة (شاهد)

سفير فلسطين يبحث مع وزير التعليم العالي سبل التعاون المشترك
الجريدة الورقية