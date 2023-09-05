فلسطين و"الأونروا" تبحثان التحديات التي تقف عائقًا أمام تقديم الخدمات للاجئين

بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، التحديات التي تواجه عمل الوكالة على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى التحديات التي ستواجه ميزانية "الأونروا" لعام 2023، في ظل المعطيات بوجود عجز مالي.

أكد المالكي - خلال اللقاء الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الثالث للحوار السياسي العربي الياباني - محورية الدور الذي تقوم به الوكالة في حماية حقوق لاجئي فلسطين حتى عودتهم إلى ديارهم، وعلى الأولوية التي توليها فلسطين على الصعيد الدولي لتوفير كل سبل الدعم للوكالة ودورها والتصدي لكل الحملات المغرضة التي تسعى إلى تشويه هذا الدور أو المساس به، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

من جانبه، قال لازاريني: "إن أي عجز في الميزانية الاعتيادية ستكون له انعكاسات خطيرة على خدمات "الأونروا" وعلى الدول المضيفة ومجتمع اللاجئين"، مشيرًا إلى أن ذلك ما سيتم طرحه على المانحين لكي تكون هناك مرونة في تمويلهم ودعمهم لميزانية البرامج.