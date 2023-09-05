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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعرف على نتائج ثالث ايام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

بوابة الوفد الإلكترونية

أقيمت اليوم الثلاثاء ، عدة مواجهات قوية ضمن منافسات ثالث أيام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة في مصر على مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.


وضمن المجموعة الأولى فاز منتخب الجزائر على بوروندي 3/0 لتكون هذه هي الخسارة الثانية لمنتخب بوروندي بعد الهزيمة من مصر في افتتاح البطولة.


فيما تغلب منتخب المغرب على منتخب السنغال بنتيجة 3/0 ضمن المجموعة الرابعة وتغلب منتخب ليبيا على كينيا 3/0 بالمجموعة الثالثة .


وفي المجموعة الثانية فاز  المنتخب التنزاني على مالي 3/1 .

فيما حقق الكاميرون الفوز على غانا 3/0 بالمجموعة الثالثة ، وحقق منتخب تونس الفوز على تشاد 3/0 في المجموعة الثانية ، و فازت رواندا على جامبيا 3/1 في المجموعة الرابعة.


وتضم مجموعات البطولة : 

المجموعة الأولى: مصر وبوروندي و الجزائر 

المجموعة الثانية  : تونس و مالي وتنزانيا وتشاد

المجموعة الثالثة : الكاميرون وكينيا و غانا و ليبيا

المجموعة الرابعة : المغرب ورواندا و السنغال جامبيا


يذكر ان مصر تلعب غدا مع الجزائر في ثاني مبارياتها بالبطولة الإفريقية للكرة الطائرة.

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