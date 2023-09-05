الدولار يتسبب في وعكة صحية خطيرة لمحمود الخطيب.. فيديو

كشف عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، آخر تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.

وأكد القيعي، أن الخطيب حضر لقاء الأهلي أمام نظيره ألوميني السلوفيني والتي انتهت بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن معسكر الأحمر بدولة النمسا من أجل طمأنة الجماهير بطريقة غير مباشرة.

صعوبة الحصول على الدولار:

وكشف أن الخطيب البالغ من العمر 68 عامًا يقسو على نفسه كثيرًا، ويبذل مجهودًا كبيرًا لا يتناسب مع النصائح التي تطالبه بالراحة، حيث يتولى التزامات ومسئوليات وهموم ومنها تدبير أموال من أجل صرف المرتبات شهريًا، وعقود اللاعبين التي يدفع بعضها بعملة الدولار، مردفًا: “توجد صعوبة أمام الخطيب في تدبير الدولار، وإن كان معك أموال مصري عايز تشوف تغيرها دولار ازاي”.

وأكمل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"،: “كمية تحديات خطيرة للغاية يغوص فيها الخطيب وهو غارق في كل التفاصيل، ولا يطمئن إلا بعد إنجاز كل الملفات، وهذا طبع فيه”، منوهًا إلى أن عملية إدارة النادي التي تعتبر تطوعية باتت مرهقة للغاية في ظل مواقع التواصل الاجتماعي التي تستفسر عن كل شيء.

تفاصيل الإصابة:

وكان الإعلامي محمد شبانة كشف تفاصيل الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد تعرضه للإصابة في الرأس خلال معسكر الفريق بالنمسا.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم الخطيب شعر بالدوار خلال تمرينه بصالة ال"جيم" وسقط على رأسه مما أدى إلى إصابته ليتم نقله إلى المستشفى وتم عمل له بعض الغرز.

وأتم شبانة أن سفر الخطيب إلى فرنسا للعرض على الطبيب المعالج كان مقرر مسبقًا وليس له علاقة بإصابته الأخيرة.