الشباب والرياضة بالمنيا تواصل تنفيذ أنشطة وفعاليات أندية السكان

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، من خلال الادارة المركزية لتنمية الشباب ، الإدارة العامة لتدريب الشباب تنفيذ أنشطة و فاعليات أندية السكان في محافظة المنيا ، داخل أندية السكان لـ 28 مركز شباب، والتي تدخل في خطة عمل اندية السكان 2023 ، وذلك بالتعاون مؤسسة اتجاه، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر، يهدف المشروع إلي رفع الوعي بقضايا السكان ، من خلال تقديم مجموعة من الجلسات التفاعليه والفاعليات الرياضية ، و جلسات الغناء و العروض المسرحية للشباب بأندية السكان،

كما يهدف إلي رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الإنجابية ، و مناقشة قضايا العنف القائم علي النوع الإجتماعي ، صحة المراهقين ، زواج الأطفال ، تنظيم الأسرة و ختان الإناث ، فقد تم تنفيذ جلسة نشاط رياضى اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر ، لعدد من السيدات بمركز شباب دهروط بمغاغة ، لعدد 45 سيدة وفتاه ، وقام بالتدريب محمود حمدى .

وتقدم مجموعة من الجلسات ، بعدد من البرامج الشهرية حسب الخطة ، وتنفذ حاليا لعدد 25 نادى سكانى بمراكز الشباب عن برنامج ختان الإناث والكى ، يتمثل فى عرض فيديو توضيحى افلام قصيرة ، او انشطة رياضية ، يقوم بالتدريب محمد نبيل ومحمود حمدى وتسنيم، حيث تم عمل مجموعة من التدريبات ، بعدد من اندية السكان بمراكز شباب ( مغاغة - ديرمواس - ملوى - ابوقرقاص - العدوة - مركزالمنيا ) ، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، منسق المشروع بالمديرية غادة محى.

جدير بالذكر، أن أنديه السكان تعمل كمراكز رفع وعي مجتمعي، داخل مراكز الشباب بالمحافظة وقري حياه كريمة فهي اماكن مجهزه للقيام بالأنشطة التدريبية، و التي تقدم باستخدام تقنيات الرياضه و المسرح التفاعلي، والغناء، والأفلام، و قد تم الوصول إلي 28 نادي سكان بالمنيا ، والتى كانت 14 نادى سكانى من قبل.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، مندي محمد عكاشة مدير عام المديرية ، ومتابعة الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، متابعة الدكتور محمد حمدي والدكتور شريف رمضان معاونى وكيل الوزارة ، تنفيذ إدارة الشباب بالمديرية بقيادة مدحت موريس، منسق المشروع غاده محيي.