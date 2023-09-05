مدرب ناشئي الأهلي يعلق على الفوز بالثمانية أمام المحلة

علق علاء عبده، المدير الفني لفريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥، على فوز فريقه العريض اليوم مبديًا سعادته بالانتصار الذي حققه الفريق على بلدية المحلة بنتيجة ٨ - صفر، في افتتاح بطولة الجمهورية ، مؤكدًا أن الفريق لديه رغبة قوية في الحفاظ علي لقب البطولة للموسم الثاني على التوالي.



وأكد عبده في تصريحاته أن عملية الدمج التي تمت بين فريقي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ جعلت لديه اختيارات عديدة وتخلق منافسة قوية بين جميع اللاعبين، خاصة أنه ضم العناصر المميزة من فريق ٢٠٠٦، مشيرًا إلى أنه سعيد للغاية بنجاح اللاعبين في تطبيق أسلوب اللعب وتنفيذ الجمل التكتيكية بنجاح كبير.

وأضاف عبده أن الفوز بهذه النتيجة الكبيرة في أول مباراة بالموسم الجديد يمنح اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم، وأيضا دفعة قوية قبل المباريات المقبلة، ويجعلهم مطالبين بتقديم مستويات مميزة للحفاظ على لقب البطولة.

وخاض فريق الأهلي اللقاء بكل من ..

حراسة المرمى: حازم جمال

الدفاع: محمود لبيب - أحمد محمد عابدين - يوسف عبدالحفيظ - أمير علاء.

الوسط: أحمد خالد «كباكا» - أحمد وحيد - فارس خالد - عمرو خالد - محمد عبدالله.

الهجوم: محمد رأفت.

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 بالأهليمن علاء عبده مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وتامر دسوقي مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني.



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