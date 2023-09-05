مياه الشرب بسوهاج تختتم فعاليات مسابقة تنمية مهارات السلامة المهنية

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اليوم من فعاليات مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية بحضور السيد اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج والدكتور هشام ابو زيد وكيل وزارة العمل والمهندس يوسف حلمى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف ان المنافسات شملت 8 مجالات وهى التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 1 طن والتعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 65 كجم والمهارات الفردية للكلور ومحترفى التعامل مع تسرب الكلور والتعامل بامان داخل الاماكن المغلقة والمهارات الفردية للسيبيا ومحترفى العمل بامان داخل الاماكن المغلقة والتعامل مع الحريق ان الهدف من المسابقة تنمية مهارات العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل حفاظا على حياتهم من مخاطر العمل.

واوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الموارد البشرية والمراجعة الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإشراف على المسابقة انه حصل على كاس المركز الاول فى التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 1 طن فريق محطة مياه شطورة السطحية كما حصل على كاس المركز الاول فى مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 65 كجم فريق فرع مياه ساقلتة كما حصل على كاس المركز الاول فى مجال المهارات الفردية للكلور فريق محطة مياه طهطا السطحية كما حصل على كاس المركز الاول فى مجال محترفى التعامل مع تسرب الكلورفريق قطاع جنوب كما حصل على كاس المركز الاول فى مجال التعامل بامان داخل الاماكن المغلقة فريق فرع صرف صحى البلينا هذا بالاضافة الى حصول فريق فرع صرف صحى البلينا على كاس المركز الاول فى مجال المهارات الفردية للسيبيا وحصول فريق قطاع وسط على كاس المركز الاول فى مجال محترفى العمل بامان داخل الاماكن المغلقة وحصل على كاس المركز الاول فى مجال التعامل مع الحريق فريق فرع جرجا

واشار اللواء احمد ابو حساب مستشار الشركة لشئون السلامة والصحة المهنية انه تمت فعاليات المسابقة بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية وانه قام بتحكيم نهائيات المسابقة العميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحة ومحمد يوسف ووجدى حلاوة واحمد السعدنى مسئولى السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة وعز الدين الطاهر مدير ادارة الازمات بالمحافظة و م. نهي محمد عبد الرؤوف مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالقوي العاملة والكيميائى مصطفى محمد حافظ مدير السلامة والصحة المهنية بشركة مياه سوهاج والكيميائى مصطفى حفنى مدير ادارة الازمات بشركة مياه سوهاج.