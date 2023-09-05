جولة سياحية للفرق المشاركة بمهرجان الاسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

بناءً على توجيهات محافظ الاسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة وتحت إشراف مدير السياحه الاستاذ أشرف سليمان استأنفت إدارة السياحة لليوم الثاني على التوالي جولة ميدانية سياحية للفرق المشاركة في مهرجان الاسماعيلية الدولي للفنون الشعبية شملت الاحياء الأثرية التي تقع في نطاق المحافظة كالحي الفرنسي الذي يعد شاهد على واحد من أهم فصول تاريخ مصر الحديث،ولما تركة الفرنسيين خلفهم في مختلف مناحي الحياة والتي لا تزال حاضرة حتى اليوم، مرورًا بقصر ديليسبس الذي أقام فيه ديليسبس لفترة طويلة، والتقاط الصور التذكارية امام عربة ديليسبس المطلية من الحديد باللون الأسود والبرونزي وتعتلي منصة ترتفع عن سطح الأرض نحو مترين تقريبا وتم شرح جدارية قناة السويس من مسئول الارشاد السياحي والتي تجسد حفل افتتاح قناة السويس واختتمت الجولة بزيارة احدي مراكز التسوق لشراء الهدايا التذكارية رافق الجولة ممثلي إدارة السياحه بديوان عام المحافظة غادة البلاسي و شيرين رشوان