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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يحقق فوزًا عريضًا "بثمانية" على المحلة بدوري الناشئين

فريق الأهلي مواليد
فريق الأهلي مواليد 2005

 تمكن فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2005 من تحقيق فوز كبير على نظيره بلدية المحلة، بثمانية أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في افتتاح بطولة الجمهورية للموسم الجديد 2023 – 2024.
 

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تفاصيل الودية الأولى للأهلي بالنمسا .. فوز مثير بثلاثية وتواجد للسفير المصري

 وتقدم أحمد خالد «كباكا» بالتسجيل للأحمر من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وأضاف محمود لبيب الهدف الثاني برأسية رائعة إثر ركلة ركنية، وسجل عمرو خالد الهدف الثالث بتسديدة من داخل المنطقة، وأضاف محمد رأفت رابع الأهداف من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتقدم ٤ - صفر.

 وخلال مجريات الشوط الثاني سجل محمد رأفت الهدف الخامس للأهلي والثاني له، وأضاف البديل عمر معوض الهدف السادس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وسجل عمرو خالد الهدف السابع للأهلي مسجلًا ثاني أهدافه في المباراة بتسديدة قوية، قبل أن يختتم محمد رأفت أهداف الأهلي بالهدف الثامن، والثالث له بتسديدة رائعة «على الطائر»، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٨ - صفر.

 وبدأ فريق الناشئين بالأهلي اللقاء بكل من..

 حراسة المرمى: حازم جمال
الدفاع: محمود لبيب - أحمد محمد عابدين - يوسف عبدالحفيظ - أمير علاء.
الوسط: أحمد خالد «كباكا» - أحمد وحيد - فارس خالد - عمرو خالد - محمد عبدالله.
 الهجوم: محمد رأفت.

 تشكيل الجهاز الفني لناشئي الأهلي ..

 ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 بالأهلي من علاء عبده مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وتامر دسوقي مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني.

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