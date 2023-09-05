العثور على جثة طفل غريق في نهر النيل غرب الأقصر

عثر رجال شرطة المسطحات المائية، والإنقاذ النهري بمحافظة الأقصر، على جثة طفل في العقد الثاني من عمره، بجوار كوبري الأوبرا، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى القرنة.

تلقت غرفة إسعاف القرنة التابعة لمرفق إسعاف الأقصر، بلاغًا من مركز شرطة القرنة بالعثور على جثة الطفل عبد الرحمن محمد، 14 عامًا، مقيم بالقرنة، غريقًا.

على الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتم نقل جثمان الغريق إلى مشرحة مستشفى القرنة، لحين انتداب الطبيب الشرعي، ومعرفة ملابسات الحادث، ومن ثم استخراج تصريح الدفن.

كانت الأقصر شهدت واقعة مأساوية بقرية نحع التراكي التابعة لمجلس قروي الضبعية بمدينة القرنة غربي الأقصر، حيث تخلص شاب ثلاثيني، من شقيقه بطعنه بسلاح أبيض "سكين"، مما أدى إلى وفاته.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بطعن محمد سيد، 39 عامًا، على يد أخيه الأصغر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية قيام أحمد سيد 33 عامًا بطعن شقيقه محمد، 39 عامًا، بسكين، مما أدى إلى مصرع الأخير.



وعلمت الوفد من مصدر طبي، أن الشاب القاتل، يعاني من مرض نفسي، وقد أقدم على طعن شقيقه الأكبر بسكين، مما أدى إلى وفاته في الحال.



وكان مرفق إسعاف الأقصر تلقى بلاغا من قسم شرطة القرنة، بمصرع الشاب، وانتقلت سيارة إسعاف، إلى محل الواقعة وتم نقل الجثة إلى مستشفى حورس.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات الاختصاص لتولي التحقيق.