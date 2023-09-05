أشعل النار فى جسدهم.. إحالة أوراق المتهم بالتخلص من شقيقته وزجها للمفتى

أحالت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، أوراق متهم بقتل شقيقته وزوجها وإشعال النيران بجسديها، لرفضهما إقراضه مبلغا ماليا، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة 5 أكتوبر المقبل، للنطق بالحكم على المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد أحمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر صبحي عبد الحميد وأشرف صلاح.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 9297 لسنة 2022 جنايات العمرانية للمتهم "روماني. ص"، 39 سنة، عامل، في غضون الفترة من 6 مايو الماضي وحتى يوم 9 من ذات الشهر قتل عمدًا زوج شقيقته "مكرم. ت"، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسـده غير مرة وخنقه بأداة "قطعة قماشية"، فأحدث إصاباته التي أودت بحياته.

وتابعت التحقيقات إن المتهم قتل عمدًا شقيقته "ثريا. إ" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسدها غير مرة، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أشعل النار عمدًا في الشقة الخاصة بالمجني عليهما، محاولا إخفاء جريمته، وسرقة المنقولات الخاصة بالمجني عليهما "مبالغ مالية – هاتفين – مشغولات ذهبية"



وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أحرز سلاحا أبيض وأداة "سكين - قطعة قماشية" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني "جرجس. ع"، 30 سنة، سائق، أخفي متحصلات السرقة "مشغولات ذهبية" مع علمه بالجريمة المرتكبة من قبل المتهم الأول.