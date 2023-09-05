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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

منعشة ومفيدة| طريقة تحضير كيكة التفاح بالآيس كريم

كيكة التفاح بالآيس
كيكة التفاح بالآيس كريم

كيكة التفاح بالآيس كريم من الإختراعات التي عليك تجربتها، حيث تتميز بمذاقها الذي لا مثيل له، كما يشعرك بالإنتعاش المطلوب خاصًة في فصل الصيف؛ لإحتوائها على بولة الآيس كريم المثلجة مع الكيكة الهشة واللذيذة، فيعد خليط مميز ولذيذن وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره.

 

كيكة التفاح بالآيس كريم

طريقة تحضير كيكة التفاح بالآيس كريم

المكونات:

٦ حبات تفاح مقشرة ومنزوعة البذور ومقطعة إلى شرائح رقيقة

٢/١ كوب عين جمل أو الجوز المفروم الخشن أو اللوز

٢/١ كوب سكر بني 

٤/١ كوب سكر حبيبات

١ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

١ ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

١ علبة خليط كيك فانيليا

٤/٣ كوب (١ و ٢/١ قطعة) من الزبدة، مقطّعة إلى مكعبات صغيرة

آيس كريم فانيليا للتقديم

 

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حضري كيك التمر بالكراميل والجوز اللذيذ

الخطوات:

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية. وفي وعاء كبير، أضيفي التفاح والجوز والقرفة والسكر والفانيليا ورشة ملح معًا.

صبي التفاح في وعاء الخبز، ثم نضيف مزيج الكيك على الوجه، ثم نضع الزبدة عليه.

اخبزيها حتى يصبح السطح ذهبي اللون وتنضج التفاحات لمدة 50 إلى 60 دقيقة.

قدميه وهو دافئ مع آيس كريم الفانيليا.

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