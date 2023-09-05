الطريقة الصحيحة لحفظ البطاطس المحمرة في الفريزر| اكسبي وقتك

البطاطس المحمرة من أسهل الأكلات التي يتم تحضيرها مع أي طبق أو كوجبة إفطار، لذا ترغب بعض الأمهات في صنع كمية كبيرة منها وتخزينها في الفريزر؛ ليسهل بعد ذلك إخراجها ووضعها في الطاسة حتي لا تستغرق دقائق في تحضيرها، وفيما يلي نقدم لك خطوات تحضير البطاطس المحمرة لتخزينها في الفريزر دون أن تفقد مذاقها وقرمشتها.

نصائح لتخزين البطاطس المحمرة في الفريزر

تتكون قشرة البطاطس من الأوساخ والطين والغبار، لذا يجب بالمرحلة الأولى أن يتم غسل حبات البطاطس جيداً بالماء للتخلص من هذه الأوساخ.

وبعد ذلك، يتم تجفيف حبات البطاطس المغسولة بشكل جيد باستخدام المناشف القطنية للمطبخ.

بعد التأكد من تجفيف حبات البطاطس بشكل جيد، قشري البطاطس باستخدام مقشرة الخضار.

أعيدي غسل حبات البطاطس المقشرة مرة أخرى بعد عملية التقشير، ثم تجفف أيضاً قبل التقطيع.

يمكنكِ الآن تقطيع حبات البطاطس المقشرة والمغسولة والمجففة إلى شرائح أو إلى مكعبات بالحجم والسُمك الذي ترغبين به إعداد بالبطاطس.

قومي بنقع مكعبات البطاطس أو أصابع البطاطس بوعاء واغمريه بالماء البارد فور عملية التقطيع فوراً، حتى لا تتحول أصابع البطاطس إلى اللون الرمادي.

في قدر على النار، ضعي كمية كافية من الماء تناسب كمية البطاطس المقطعة والمنقوعة، ثم اسلقي أصابع البطاطس حتى يغلي الماء لمدة تتراوح ما بين 3-6 دقائق، وبهذه الخطوة ستعملين على إبطاء الأنزيمات التي تسبب فقدان النكهة، والملمس، واللون للبطاطس.

بعد مرور الوقت اللازم والمحدد مسبقاً، اغرسي شوكة أو طرف سكين بأصابع البطاطس في القدر حتى تتأكدي من نضوج وطراوة البطاطس من الداخل.

صفّي أصابع البطاطس المسلوقة من الماء الساخن المغلي، وفوراً انقليها في وعاء عميق مملوء بالماء والثلج، حتى تتوقف عملية الطهي.

اتركي البطاطس بالماء والثلج لعدة دقائق، ثم أخرجي البطاطس من الماء المثلج وصفيها وجففيها على صينية مبطنة بمنشفة قطنية نظيفة خاصة بالمطبخ.

انقلي أصابع البطاطس على صينية مفرودة بورق الزبدة، وقلبيها بالزيت النباتي وعصير الليمون حتى يمنع الأخير أصابع البطاطس من التحول إلى اللون البني، وقلبي البطاطس جيداً حتى تتغطى بالكامل.

اتركي البطاطس في الصينية وبشكل متباعد حتى تبرد بشكل جيد ويمكنكِ وضعها داخل الثلاجة لمدة ساعة أو حتى التأكد من برودتها.

قومي بوضع أصابع البطاطس بأكياس بلاستيكية مخصصة لحفظ الأطعمة وتجميدها، وفرغي الهواء من الأكياس البلاستيكية، ثم تأكدي من إغلاقها جيداً، ويمكنكِ وضع ملصق خاص مكتوب عليه تاريخ حفظ البطاطس لاختيار الكمية المفرزة مسبقاً لاستخدامها أولاً.

من الممكن حفظ أصابع البطاطس المجمدة لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر.