تسمم 89 شخصا على مائدة عرس بالمنيا

في واقعة أثارت الذعر بين المدعوين والمعازيم لحفل عرس وافسدت فرحة اهالي العروسين ، استقلبت اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، مستشفى مغاغة العام، 98 شخصا، وقامت على الفور بإجراء أجرى المستشفى غسيلا معويا للمصابين بالتسمم .

وذلك إثر تناول وجبات غير صالحة في حفل زفاف، داخل قرية شم القبلية إحدى قرى مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، وتلقت بلاغًا من الدكتور حسين غيتة مدير مستشفى مغاغة المركزي، بوصول العشرات من المواطنين لاستقبال المستشفى العام، وتبين إصابتهم بحالة إعياء ومغص وقيء، وادعاء تناول وجبات غذائية ، خلال حفل زفاف بإحدى قرى مركز مغاغة.

وتم إسعاف المصابين تحت إشراف الدكتور حسين غيتة مدير المستشفى وكادر من الأطباء والتمريض ، وتم خروج غالبية حالات التسمم المعوي من المستشفى، بعد إجراء الغسيل المعوي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، مع الإسعافات الأولية اللازمة وإجراء الملاحظة الطبية.

وذكر المصابين عند دخولهم مستشفى مغاغة العام ، أنهم وعقب تناول اللحوم والخضروات على مائدة حفل عرس احد الأصدقاء ، شعروا بحالة إعياء وقيىء وإسهال، وقاموا بإبلاغ الإسعاف لنقلهم للمستشفى بصحبة الأهل والجيران.