عالم أزهري يطالب بطرح حوافز لتشجيع الأسر على تنظيم النسل (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف: “إن المجتمع في حاجة ماسة لوجود خطاب ديني مستنير، ينبع من مقاصد فهم الدين، للحد من الزيادة السكانية التي نشهدها في المجتمع”.

قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد: “إن المؤمن القوي خير من الضعيف”، والمقصود هنا، “ليس القوى البدنية، بل القوى العملية التي تفيد الشخص والمجتمع”.

خطورة الزيادة السكانية:

نوه إلى أن هناك بعض الأمور التي يتداولها البعض حول كثرة الإنجاب، دون وجود استثمار حقيقي في الأبناء وتعليمهم بصورة مفيدة، كما أن الأباء عادة ما يظلمون أبنائهم حال الإنجاب بكثرة ويحرموهم من الاحتياجات اللازمة كافة لهم.

أوضح أن الرئيس السيسي كان أكثر جرأة من غيره بالحديث عن خطورة الزيادة السكانية وتأثيرها على الدولة، ويجب العمل على مشروع تنظيم الأسرة مرة أخرى، بالإضافة إلى طرح حوافز من الدولة لتشجيع الأسر على التنظيم.

أشار إلى أن عدم تنظيم الأسرة يسبب كارثة للدولة، موضحًا أنه يجب على كل زوجين مراعاة ظروفهم المادية وقدرتهم، عند الرغبة في الإنجاب أكثر من طفلين أو ثلاثة.

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