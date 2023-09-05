يد الزمالك يهزم سموحة في دوري المحترفين

نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على فريق سموحة بنتيجة 28-27 وذلك في إطار الجولة الثانية من دوري المحترفين والتى أقيمت بينهما على صالة نادي سموحة بمحافظة الإسكندرية.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم سموحة على الزمالك 14-11.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات 24 ساعة ثم يستأنف تدريباته استعدادا للجولة الثالثة من دوري المحترفين التي يلتقي فيها مع فريق اصحاب الجياد يوم الجمعة المقبل على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك.

ويقود الفريق : أحمد رمضان مديرا فنيا وايهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.