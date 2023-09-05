لجنة حكام الفيوم تواصل التدريب البدنى للحكام بالمنطقة

اقامت لجنة الحكام بمنطقة الفيوم لكرة القدم تدريبات بدنية للحكام استعدادا للموسم الجديد وذلك فى ملعب المدينة الرياضية فى دمو والتى اشرف عليها الكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى للحكام فى الفيوم .

شهد التدريبات الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم والكابتن سيد الشورة مدير اللجنة والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر بلجنة الحكام .

وحضرها الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم والكابتن احمد راضى نائب المدير التنفيذى .

وقد استعرض الكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة خطة العمل للجنة الحكام الرئيسية ولائحة الحكام الجديدة ورؤية اللجنة فى تقسيم الحكام الى 6 مستويات وتناول ايضا خطة اللجنة خلال الموسم والتى تشمل اجراء تدريبات اسبوعية ومحاضرات عملية ونظرية للحكام .

كما القى الكابتن صبرى البرديسى كلمة عن الاسس التى سيتم تقييم الحكام عليها خلال الموسم الجديد والتى تم تقديمها لهم خلال مشاركتة فى معسكر مراقبى الحكام الذي اقيم مؤخرا فى الاسكندرية.

واستمعت اللجنة الى مطالب الحكام ووعدتهم بالعمل على تلبية هذه المطالب من خلال الاتصال باللجنة الرئيسية .

وعقب انتهاء التدريب قام كل من الكابتن شعبان صادق والكابتن صبرى صادق والكابتن سيد الشورة بزيارة الى الكابتن شعبان احمد صادق حكم كرة القدم بالفيوم السابق فى منزله والذى يمر بظروف صحية صعبة متمنين له بان يمن الله عليه بالشفاء .

اجتماع مع الحكام

كانت لجنة الحكام بمنطقة الفيوم لكرة القدم قد عقدت اجتماعا مع الحكام بمختلف الدرجات الاسبوع الماضى اعقبه اجراء تدريب بدنى للحكام استعدادا للموسم الجديد .

حضر الاجتماع الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم والكابتن سيد الشورة مدير اللجنة والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر بلجنة الحكام والكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى.

وشهد ه الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم والكابتن احمد راضى نائب المدير التنفيذى .

وقد عرض الكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة خطة العمل للجنة خلال الموسم والتى تشمل اجراء تدريبات اسبوعية ومحاضرات عملية ونظرية للحكام وقدم التهنئة للحكام الجدد والحكام الذين اجتازوا الترقى من الدرجة الثالثة للثانية ومن الثانية الى الدرجة الاولى وتمنى للجميع موسم متميز .

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