عاجل
الأرصاد الجوية تُحذر.. غدًا بداية موجة شديدة الحرارة أيمن زيدان ينجو من الموت والعناية الإلهية تنقذه من انفجار مروع خالد الجندي يصفع داعية عمرة البدل.. ويكشف حكم الحج بالإنابة في الدين (شاهد)
الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

بعد تسليمهم عقود التمليك.. أهالي سيناء يشكرون الرئيس السيسي (فيديو)

أهالي سيناء يوجهون
أهالي سيناء يوجهون الشكر للرئيس السيسي

وجه أهالي سيناء الشكر إلى الرئيس السيسي والقيادة السياسية بعد تسليمهم عقود تمليك الأراضي الزراعية بشبه جزيرة سيناء.

وعبَّر أهالي سيناء خلال لقائهم مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، عن سعادتهم البالغة، بسبب اهتمام الدولة بهم، كما أن حصولهم على عقود تمليك الأرض الزراعية بمثابة إثبات ملكية لهم للحفاظ على حقوقهم.

txt

أهالي جنوب سيناء: إهمال المنظومة الصحية يتطلب تدخلًا عاجلاً

txt

جامعة الملك سلمان الدولية: 12 عيادة خارجية لخدمة أهالي طور سيناء

عقود تمليك:

 قالت أحدى الأهالي: “إحنا من 2001 ونطالب بحصولنا على عقود التمليك، الأرض هنا بزرعها بمحاصيل مختلفة تفيد المجتمع”.

 أكدت أخرى: “الزراعة أساس البلد، وتسلمينا عقود تمليك الأرض، رسالة قوية لاهتمام الدولة بزيادة الرقعة الزراعية”.

 من جهته، وجه أحد مشايخ البدو في سيناء، الشكر إلى الرئيس السيسي والقوات المسلحة بعد القضاء على الإرهاب، كما أن تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء، يحوى على رسائل عدة تحمل في طياتها الكثير من الرسائل الإيجابية.

 قال أحد شيوخ سيناء: “إن تسليم المواطنين عقود تمليك للأراضي الزراعية في سيناء، خطوة جديدة لعدم السماح لعودة الإرهاب مرة أخرى، وخطوة إضافية لتحقيق التنمية في سيناء، كما أن تمليك الأراضي يعد الأول من نوعه في تاريخ سيناء”.

مواد متعلقة

رئيس القطاع الديني يتابع سير العمل بأوقاف شمال سيناء

وزير الزراعة: الرئيس وجه بوضع استراتيجية لتنمية وتطوير سيناء (فيديو)

أحمد موسى: ما يحدث في سيناء غير مسبوق.. السيسي نفذ كل وعوده (فيديو)

انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء إلى شمال سيناء

محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير تايلاند بالقاهرة على هامش زيارتة لمدينة شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يلتقي القيادات التنفيذية لحصر المشروعات

محافظ جنوب سيناء يستقبل مدير الإسكان الجديد بالمحافظة
الجريدة الورقية