انطلاق الحوار العربى اليابانى على المستوى الوزارى بالجامعة العربية

بدأ منذ قليل اجتماع الحوار السياسي العربي الياباني برئاسة مشتركة لوزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، حيث تتولى مصر حاليا رئاسة مجلس جامعة الدول العربية، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزراء الخارجية العرب.

وبادر وزير خارجية اليابان بتوضيح الهدف من عقد الحوار السياسي العربي الياباني في دورته الثالثة، قائلا إنه يتطلع إلى تبادل وجهات النظر بصراحة ووضوح مع الزملاء الأعزاء وزراء خارجية الدول العربية حول المزيد من تنمية وتعزيز العلاقات بين اليابان والدول العربية، على أساس علاقات الصداقة والثقة طويلة الأمد فيما بيننا.

وأعرب الوزير هاياشي، عن رغبته في مواصلة التعاون مع الدول العربية لتعزيز علاقات استراتيجية وشمولية أكثر، وعلى عدة مستويات.

وتعقد الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني، وعلى هامش اجتماعات الدورة الـ 160 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، ويهدف الحوار .

المنتدى الوزاري العربي الياباني، في جولته الثالثة، إلى تعميق الشراكة بين الدول العربية واليابان، والتعاون الوثيق وتقارب الرؤى السياسية بشأن التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.