الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

انطلاق الحوار العربى اليابانى على المستوى الوزارى بالجامعة العربية

الجامعة العربية
الجامعة العربية

بدأ منذ قليل اجتماع الحوار السياسي العربي الياباني برئاسة مشتركة لوزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، حيث تتولى مصر حاليا رئاسة مجلس جامعة الدول العربية، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزراء الخارجية العرب.

txt

سامح شكري يتلقى اتصالاً من وزير خارجية كوبا

txt

سامح شكرى يترأس الاجتماع الأول لإطلاق مجموعة قادة الأعمال لمؤتمر COP27

وبادر وزير خارجية اليابان بتوضيح الهدف من عقد الحوار السياسي العربي الياباني في دورته الثالثة، قائلا إنه يتطلع إلى تبادل وجهات النظر بصراحة ووضوح مع الزملاء الأعزاء وزراء خارجية الدول العربية حول المزيد من تنمية وتعزيز العلاقات بين اليابان والدول العربية، على أساس علاقات الصداقة والثقة طويلة الأمد فيما بيننا.

وأعرب الوزير هاياشي، عن رغبته في مواصلة التعاون مع الدول العربية لتعزيز علاقات استراتيجية وشمولية أكثر، وعلى عدة مستويات.

وتعقد الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي  الياباني، وعلى هامش اجتماعات الدورة الـ 160 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، ويهدف الحوار .
المنتدى الوزاري العربي الياباني، في جولته الثالثة، إلى تعميق الشراكة بين الدول العربية واليابان، والتعاون الوثيق وتقارب الرؤى السياسية بشأن التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

مواد متعلقة

سامح شكري يتلقى اتصالاً من وزير خارجية كوبا

سامح شكري: نهتم بوجود نقاش معمق بين وزراء دول جوار السودان (شاهد)

سامح شكري: الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر
الجريدة الورقية