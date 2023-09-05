16 قضية مخدرات وضبط 44 قطعة سلاح نارى فى أسوان ودمياط وأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان –دمياط- أسيوط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

تحرير16 قضية مخدرات وضبط 44 قطعة سلاح نارى فى أسوان ودمياط وأسيوط

وأسفرت جهودها عن ضبط 16 قضية مخدرات و44 قطعة سلاح نارى فى محافظات أسوان ودمياط وأسيوط.

في مديرية أمن أسوان ،تم ضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام– كمية من مخدرى "الهيروين- الشابو").

ضبط 5 قضايا أسلحة نارية..ضُبط خلالها (بندقية آلية - خزينة - 4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (7) متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 810 حكم قضائى متنوع.

وفي مديرية أمن دمياط ، تم ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. بإجمالى (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,250 كيلو جرام –كمية من مخدر البانجو وزنت 11 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين –3فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـهم معلومات جنائية).

كما تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط 39 قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (15 بندقية آلية – 10 بنادق خرطوش- مسدس–13 فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (35 متهما لــ 16 منهم معلومات جنائية).

وضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,290 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الشابو - الأفيون) بحوزة (5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ 475 حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط شخصين لإدارتهما منظومة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص بالبحيرة

كما ضبطت إدارة قطاع الأمن الأقتصادى، شخصين بالبحيرة لإدارتهما منظومة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام شخصين - مقيميّن بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المعنية المختصة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما الأجهزة المستخدمة فى إدارة الشبكة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتوزيع خدمات الإنترنت "بدون ترخيص" على المشتركين نظير مبالغ مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.