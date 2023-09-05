فرص عمل في القاهرة والجيزة برواتب مجزية (طرق التقديم)

فرص عمل بمحافظتي القاهرة والجيزة، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توافر فرص عمل برواتب مجزية وتأمين طبى واجتماعى، ونوضح لكم شروط القبول بها، وتفاصيل الوظائف الشاغرة بالقاهرة والجيزة، وطريقة التقديم.

فرص عمل بالقاهرة والجيزة:





وأعلنت إحدى الشركات الخاصة، عن احتياجها لشغل العديد من الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

موظف متعدد المهام "كاشير – استلامات - منسق ممرات" - موظف أمن - شيف أجبان "ثلاجة" - محضر طلبات

وأوضحت الشركة الخاصة خلال الإعلان عن وظائف شاغرة، عن المواعيد المحددة وأماكن العمل، والتي جاءت كالتالي:

مدينة بدر - مدينة 6 أكتوبر.

شروط التقدم للوظائف:

- مؤهل متوسط على الأقل.

- خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة.

- ذكور وإناث.

- موقف واضح من التجنيد للذكور.

مميزات الوظيفة:

- رواتب مجزية تحدد حسب الخبرة.

- يوم راحة أسبوعيًا.

- أرباح سنوية.

- تأمين طبي «عائلي».

- تأمين اجتماعي.

كيفية التقدم للوظائف؟

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه على الراغب فى التقدم للوظائف ملء الاستمارة التالية: من هنـــــــــــــــــــــا