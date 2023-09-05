الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

خارجية اليابان: حان الوقت للتوحد من أجل دعم النظام الدولي القائم على سيادة القانون

هياشي ناشيماسا
هياشي ناشيماسا

قال وزير خارجية اليابان هياشي ناشيماسا إن المجتمع الدولي يمر بنقطة تحول تاريخية، موضحا أن العملية العسكرية الروسية تهز أساس النظام الدولي.

 

txt

تحت رئاسة المغرب.. انطلاق أعمال الدورة (160) لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

txt

المندوب الدائم للمغرب يتسلم رئاسة الدورة 160 لمجلس الجامعة العربية

 

وأكد وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي خلال كلمته أمام الحوار العربي الياباني المنعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية أن أمن الطاقة يشكل عنصراً أساسياً في سياسة اليابان تجاه المنطقة وأن  العلاقات لا ينبغي أن تتوقف عند هذا الحد  بل لابد من أن نصبح   "شركاء" أوثق يتصدون للتحديات معا.

وابتداءً من اليوم، ترغب اليابان في تعميق علاقتها مع العالم العربي على مستويات متعددة أبرزها  "التعاون نحو الرخاء" وإقامة مشاريع ضخمة لمواجهة  التحديات الجديدة بما في ذلك تغير المناخ
 

وأضاف وزير الخارجية الياباني أن هناك توترات متزايدة في شرق آسيا، موضحا إن أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أمرٌ غير مقبول في أي مكان في العالم.

وأوضح انه قد حان الوقت للتوحد من أجل دعم النظام الدولي الحر والمفتوح والقائم على سيادة القانون، وبالنظر إلى الشرق الأوسط، فإنه بالرغم من أننا لا نزال نشهد صراعات طويلة الأمد في العديد من الأماكن فيه، إلا أن هناك بارقة أمل.

هناك زخم جديد للتعاون، بحسب وزير الخارجية الياباني، يبرز في أماكن مختلفة في المنطقة، مثل تطبيع العلاقات السعودية الإيرانية، ومن الممكن أن تؤدي هذه التطورات إلى المزيد من التفاعل الإقليمي الأكثر نشاطاً، وإلى تحقيق الاستقرار في نهاية المطاف.

مواد متعلقة

السفير الذوادي يشيد بالتعاون الثقافي العربي والصيني تحت مظلة الجامعة العربية

الجامعة العربية تطلق اليوم قافلة الإغاثة الثانية من المساعدات الإنسانية والاجتماعية إلى السودان

هيفاء أبو غزالة: الجامعة العربية دائما تؤكد أهمية الموروث الثقافي العربي كونه فخر الأمة
الجريدة الورقية