إنطلاق مؤتمر" حملة بشبابها " تحت شعار " شباب بهوية وطنية "،بنادى الحوار الرياضي بالمنصورة

إنطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر حملة بشبابها تحت شعار شباب بهوية وطنية، بمشاركة 150 عضو من أعضاء برلمانى الطلائع والشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالدقهلية، وذلك بقاعة المؤتمرات بنادى الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة.

حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأستاذَة منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، و روض عبد الحليم الحنفي وكيل برلمان شباب مصر، و آلاء شبان رئيس الهيئة البرلمانية بمحافظة الدقهلية، و محمد ثروت عضو برلمان شباب مصر، و محمد ماهر عضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وفريق العمل بإدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمة افتتاحية لمنى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، رحبت فيها بالحضور وأعضاء برلمان الطلائع والشباب بالدقهلية، بالإضافة إلى بعض حضور اندرو أمجد و جون جورج وماجد ميخائيل واحمد ناصر قنديل، وياسين أبو الفضل مؤسسي "حملة بشبابها"، كما تمنت التوفيق لحملة بشبابها فى توعية الشباب وتحفيزهم على المشاركه السياسية وشباب الدقهلية من الداعمين لحملة بشبابها بمحافظة الدقهلية.

كما تناولت وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تعريف المشاركة السياسية للشباب، وهى الأنشطة الإرادية التي يزاولها أعضاء المجتمع بهدف إختيار حكامهم و ممثليهم ، والمساهمة في صنع السياسات والقرارات بشكل مباشر أو غير مباشر ، والمشاركة السياسية ليست مجرد التصويت في الانتخابات ، بل إنها بوجه عام إهتمام واضح من قبل المواطنين المهتمين بقضية القرار السياسي.

بالإضافة الى انواع المشاركة السياسية كالتصويت في الإنتخابات، والمشاركة في الحملات الانتخابية، والإهتمام بمتابعة الأمور السياسية، وحضور الندوات والمؤتمرات السياسية، والمناقشات السياسية، والإنخراط في عضوية الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.

يأتي تنفيذ فعاليات مؤتمر حملة بشبابها بمحافظة الدقهلية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب واارياضة بالدقهلية.