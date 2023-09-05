الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أبو الغيط: القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولي مهما كثرت الأزمات

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العلاقات بين العرب واليابان تربطها سمات مشتركة وأن هناك مساعي دائما لتبادل الزيارات  وإقامة المشروعات التنموية . 

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واضاف "يأتي هذا الاجتماع في وقت يمر العالم بتحديات سياسية واقتصادية  تلقي بظلالها علي العالم اجمع والمنطقة العربية . 
ونتطلع بتلك المداولات أن نستغل الفرصة لخدمة مصالحنا المشتركة من أجل مستقبل أفضل

 
وأكد ابو الغيط إن  القضايا الفلسطينية كانت وستظل مهما كثرت الأزمات قضية العرب الأولي   وسنظل ندافع عن حقوق الشعب الفلسطيني الذي يشهد حالات تعسفية يوميا بسبب قوات الاحتلال ونؤكد أنه لابد من العودة لحدود 67 ومواصلة الدعم لهذا الشعب مع ضرورة حشد الدعم لقضيته

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