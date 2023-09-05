الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط شخصين يديران منظومة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص بالبحيرة

المتهمين
المتهمين

ضبطت إدارة  قطاع الأمن الأقتصادى،  شخصين بالبحيرة لإدارتهما منظومة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص.

 

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سقوط  شخصين لإدارتهما منظومة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص بالبحيرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام شخصين - مقيميّن بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة ، بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت،  على المواطنين نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المعنية المختصة بالمخالفة للقانون.     

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما الأجهزة المستخدمة فى إدارة الشبكة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتوزيع خدمات الإنترنت "بدون ترخيص" على المشتركين نظير مبالغ مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

"الداخلية" .. ضبط 242 مخالفة لمحال بسبب ترشيد الكهرباء

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط وتحرير مخالفات  لمحال لم تلتزم بقرار الغلق بسبب مخالفة قرار ترشيد الكهرباء، خلال 24 ساعة.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت حملة أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 242 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

 

كما كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يظهر خلاله قيام قائدي سيارتين بـحركات استعراضية والسير برعونة خلال حفل زفاف " زفة عريس"  على أحد الطرق بالإسكندرية معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

بالفحص تم تحديد وضبط قائدى السيارتين المشار إليهما، وتبين تعمدهما إخفاء بيانات اللوحات المعدنية الخلفية للسيارتين.

بمواجهتمهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين.

 

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