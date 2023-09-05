سقوط عصابة النصب والاحتيال بنقود مقلدة بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابساتما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، يحمل جنسية إحدى الدول) بأنه قام بالإتفاق مع (أحد الأشخاص "متواجد خارج البلاد") لإستبدال مبلغ مالى لعملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى عبر وسطاء بالقاهرة.

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وحال وصوله لإستلام المبلغ المالى فوجئ بسيارة يستقلها عدد أربعة أشخاص إدعوا بأنهم "رجال شرطة"قاموا بإصطحابه إلى دائرة القسم ، وأرغموه على التواصل هاتفياً مع (الشخص المتواجد خارج البلاد) والإدعاء بإستلام المبلغ ومطالبته بتسليم المبلغ المالى المتفق عليه إلى آخر ، وعقب تأكدهم من تحويل المبلغ المالى المشار إليه ، قاموا بالإستيلاء منه على مبلغ مالى عملات (أجنبيةومحلية).

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة(3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى الواقعة وبحوزتهم مبلغ مالى عملات (محلية وأجنبية "مقلدين") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" لصالح آخر ، وأقروا بإنفاق المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية

كما أقروا بتحصلهم على المبالغ المالية المقلدةمن (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة ، له معلومات جنائية) "تم ضبطه" بقصد إستخدامها في النصب على المواطنين.. وبمواجهته أقر بتحصلهعليها من آخر مقيم بمحافظة الجيزة وأمكن ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالى عملة أجنبية "مقلدة" - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - جهاز "لاب توب" - الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات - كمية من عقود أراضى وعقارات خالية من البيانات - عدد 5 بطاقات رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة - عدد 17جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة) وبمواجهته أقر بقيامه بتزوير المبالغ المالية للنصب على المواطنين ، وبإستدعاء المجنى عليه حضر وتعرف على المتهمين وإتهمهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.