وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا يتفقد فعاليات تدريب معلمى اللغة الفرنسية

تفقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، فعاليات تدريب معلمى اللغة الفرنسية، ضمن مشروع دعم وتنمية وتطوير تدريس اللغة الفرنسية ( تريفل ) برعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وبالتعاون مع المعهد الفرنسى للقاهرة لتدريس اللغة الفرنسية ووزارة التعليم الفرنسية وشبكة كانوبيه الدولية وتمويل الوكالة الدولية للتنمية الفرنسية.

وذلك لمعلمى المرحلة الإعدادية فى بداية العام الدراسي 2023-2024م وذلك بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات.

أشاد وكيل الوزارة بفريق تريفل لجهوده فى دعم وتدريب معلمين اللغه الفرنسية للمرحله الإعدادية مؤكدًا أن مشروع تريفل يهدف إلى تنمية مهارات معلمى اللغة الفرنسية لغويًا - تربويًا - رقميًا ورفع الكفاءة المهنية لمعلمي اللغة الفرنسية.

مضيفًا أن جميع المتدربين لابد أن يكونوا سفراء لزملائهم ونقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية في كافة المجالات التنموية والتى حصلوا عليها من خلال التدريب لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة لجميع المعلمين.

جاء ذلك بحضور محمد حسن محمد، موجه عام اللغة الفرنسية بالمديرية، وعبير راشد، مديرة مدرسة السيدة زينب، وربيع محمد، منسق المشروع بالمحافظة وسيد أحمد، المنسق التقني والفني للمشروع.

جدير بالذكر أن فعاليات التدريب بدأت الإثنين 4 سبتمبر وتستمر حتى الإثنين 11 سبتمبر الجاري.