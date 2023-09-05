الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شكري: اليابان لها مكانة خاصة و14 سبتمبر بداية تشغيل رحلات مباشرة لطوكيو

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري يستقبل نظيره الياباني

 قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن اليابان تحتل مكانة خاصة في العالم العربي نظرًا لمواقفها السياسية المتوازنة وعلاقتها القديمة والمتشعبة بدول المنطقة، وتمتد لقرون عديدة، كان التواصل والتفاهم وتبادل الخبرات والحرص على التعاون عنوانها الدائم.  


 وأوضح خلال كلمته في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة على هامش الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصداقة التى تربط بين شعبي البلدين كانت وما زالت قيمة ثابتة وركيزة أساسية لطالما حرص الجميع على دعمها.

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شكري: نعمل مع اليابان على الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية

  وأضاف أن العالم العربي يرتبط باليابان في علاقات اقتصادية وسياسية وحضارية وقيم وثوابت راسخة، ويتحرك الجميع تحت مظلة حضارة الشرق المتنوعة.

 تشغيل رحلات مصر للطيران إلى طوكيو بدءًا من 14 سبتمبر

 وأكد أن مصر تحمل مشاعر تقدير بالغ للإسهام الياباني في دعم التنمية وانخراطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية في مصر ومنها المتحف المصري الكبير، ونتطلع إلى أن يكون حضور اليابان في حفل الافتتاح بارزًا بما يعكس حجم التعاون بين البلدين حتى خروج المشروع إلى النور.

 وأضاف، أنه استعرض مع نظيره الياباني تطورات العلاقات بين البلدين ومن أهمها هو استئناف تشغيل الرحلات المباشرة لشركة مصر للطيران بين عاصمة البلدين في 14 سبتمبر الجاري، ونتطلع إلى أن ينعكس على حركة السياحة اليابانية إلى مصر.

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