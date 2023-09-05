الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مران الزمالك.. مساعد أوسوريو يقود التدريبات

الجهاز الفني للزمالك
الجهاز الفني للزمالك

قاد الكولومبي هيريرا هيرناندو، مساعد خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، مران الفريق اليوم الثلاثاء، وذلك استعدادًا للموسم الجديد 2023/2024.

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تفاصيل مران الأهلي الأخير استعدادًا لودية الفريق السلوفيني

وكان هيرناندو قد وصل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الإجازة التي حصل عليها من قبل مواطنه أوسوريو، وذلك عقب حصول الفارس الأبيض على راحة بعد الخروج من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وشهد مران الزمالك تواجد كل من هيريرا هيرناندو بجانب مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد، بستاد الكلية الحربية.

ومن المقرر أن يستعد الزمالك خلال الفترة الحالية لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، في ذهاب دور 32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، يوم 16 سبتمبر/أيلول الجاري في تنزانيا.

ومن المنتظر أن يعود أوسوريو، للقاهرة، الجمعة المقبل، قادمًا من إسبانيا، بعد إلقاء محاضرات فنية مع العديد من المدربين العالميين.

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