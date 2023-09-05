مران الزمالك.. مساعد أوسوريو يقود التدريبات

قاد الكولومبي هيريرا هيرناندو، مساعد خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، مران الفريق اليوم الثلاثاء، وذلك استعدادًا للموسم الجديد 2023/2024.

وكان هيرناندو قد وصل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الإجازة التي حصل عليها من قبل مواطنه أوسوريو، وذلك عقب حصول الفارس الأبيض على راحة بعد الخروج من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وشهد مران الزمالك تواجد كل من هيريرا هيرناندو بجانب مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد، بستاد الكلية الحربية.

ومن المقرر أن يستعد الزمالك خلال الفترة الحالية لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، في ذهاب دور 32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، يوم 16 سبتمبر/أيلول الجاري في تنزانيا.

ومن المنتظر أن يعود أوسوريو، للقاهرة، الجمعة المقبل، قادمًا من إسبانيا، بعد إلقاء محاضرات فنية مع العديد من المدربين العالميين.