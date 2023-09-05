دورات تدريبية لأطباء الحميات بالدقهلية

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود الطب العلاجى بالدقهلية برئاسة الدكتورة هبة الشريف لاسيما فيما يتعلق بنشاط إدارة الحميات خلال أغسطس الماضي فى رفع كفاءة مستشفيات الحميات بنطاق المحافظة حيث بلغ عدد الحالات التى استقبلتها نحو 3503 مرضى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم تقديم الخدمة لـ 13122 مريضًا بالعيادات الخارجية، إلى جانب 445 مريضًا بالأقسام الداخلية بمستشفيات وأقسام الحميات علاوة على إجراء 27 جلسة غسيل كلوى لمرضى HIV.

بدورها صرحت الدكتورة سلوى مجاهد، مدير إدارة الحميات بالدقهلية، أن إنجازات الإدارة تضمنت الانتهاء من رفع كفاءة مستشفى حميات المنصورة وتركيب المصعد بالمستشفى كذلك تحديث منظومة الحريق وتزويد قسم حميات ميت غمر بجهاز أشعة ثابت بقوة 500 مللي.

وأوضحت أنه جارٍ توسعة وتطوير وحدة الكلى الخاصة بمرضى مرض نقص المناعة المكتسب (HIV ) وكذلك لمرضى التهاب الكبدي الفيروسي ب بالإضافة إلى وضع برنامج وظيفي لإنشاء مبنى مستشفى حميات دكرنس الجديد وتفعيل خدمات عيادات الجلدية والنفسية والعصبية والعلاج الطبيعي بمستشفى حميات المنصورة.

ولفتت مجاهد أنه على صعيد رفع كفاءة العاملين فقد تم تنظيم دورات تدريبية لأطباء الحميات بالتعاون مع إدارة الحميات بالوزارة عن أحدث البروتوكولات المستخدمة في علاج الأمراض المعدية وأمراض الحميات.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بضرورة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.