فان دايك يرد على تصريحات فان خال المثيرة للجدل

رد المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك على تصريحات مدربه السابق فان خال، والتي هاجم خلالها البطولة الماضية من كأس العالم 2022 بقطر.

وأكد فان خال، المدير الفني السابق للمنتخب الهولندي، على أن تتويج الأرجنتين ببطولة كأس العالم مخططًا له، وذلك لكي يكون ليونيل ميسي، قائد التانجو، بطلًا في النهاية.

وشدد فان دايك في تصريحات نقلتها شبكة " NOS" الهولندية، أنه بالفعل سمع ما تحدث به فان خال، لكن هذه التصريحات تخص شخص المدرب السابق للمنتخب الهولندي فقط.

وشار إلى أن الجميع يُسمح لهم باَراءهم، لكنني لست متفق معه في هذه التصريحات.

تصريحات فان دايك

علق فان دايك على تصريحات لويس فان خال، فقال: "بالفعل سمعت تصريحاته هذا الصباح بالفعل، وبالنسبة لي هو رأي فان خال فقط".

وتابع: "الجميع يُسمح لهم بأن يكون لهم آراء، لكنني لا يمكنني أن أشاركه نفس الرأي، ولا أتفق معه".

وكان المنتخب الأرجنتيني قد نجح في تحقيق لقب كأس العالم 2022، بعدما فاز على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح 4/2، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 3/3.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الهولندي نظيره اليوناني الخميس المقبل، وبعد ذلط أيرلندا الأحد، في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024.