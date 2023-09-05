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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي في النمسا .. كولر يعلن تشكيل الأحمر في الودية الأولى

مارسيل كولر مدرب
مارسيل كولر مدرب الأهلي

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الأهلي لخوض المواجهة الودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني بعد قليل، والتي تأتي في إطارمعسكر الإعداد المقام حاليًّا في النمسا.

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وجاء تشكيل الأهلي في اللقاء :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: كريم الدبيس، معتز محمد، رامي ربيعة، محمد فخري.
خط الوسط: كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.
الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة الودية بين الأهلي و«NK Aluminiji» على ملعب جراتس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت النمسا «السادسة بتوقيت القاهرة».

وتأتي المباراة الودية لفريق الأهلي أمام «NK Aluminiji»، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق، من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًّا وفنيًّا قبل ختام معسكر الإعداد المقرر نهايته غدًا الأربعاء.

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