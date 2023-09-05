انطلاق حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة المرحلة الثانية بسوهاج

أعلن الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج عن انطلاق الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان بنطاق محافظة سوهاج، والتي تأتي بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، وتحت إشراف الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة.





من جانبه قال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إن الحملة تستمر لمدة 15 يومًا في خمسة مراكز هي (طهطا وسوهاج وأخميم والبلينا وجرجا) ومن المقرر لها أن تستمر لمدة أسبوع .





قالت الدكتورة عبير أبوالمجد مدير إدارة تنظيم الأسرة: “إن الحملة تقدم خدمات تنظيم الأسرة وخدمات التوعيه بالصحة الإنجابية”، لافتة إلى أن جميع الخدمات المقدمة بالحملة بالمجان، ويتم تقديم الخدمات عن طريق الفرق الثابتة بالوحدات وكذلك عن طريق العيادات المتنقلة التي تجوب القري والأماكن البعيدة.





كما أكد الدكتور سامي النجار أن وزارة الصحة تحرص على توفير وسائل عديدة متميزة لتنظيم لإرضاء جميع المنتفعات ورفع معدلات الاستخدام وخفض معدلات الإنجاب بالمحافظة.