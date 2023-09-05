أنت اقوى من المخدرات .. ندوة تعريفية بمركز شباب الشيخ يوسف بالمراغة

نظم مركز شباب الشيخ يوسف التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج، ندوة تثقيفية وتعريفية عن مخاطر المخدرات، تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات"، نفذها فريق الحملة التوعوية بالمركز، بالإشتراك مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وإدارة التعليم المدني وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، وتعليمات الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وإشراف يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب، ومحمد زكريا، وكيل المديرية للرياضة، وضمن الخطة الداخلية للمركز عن شهر سبتمبر الجاري .





وقام مسئولو الحملة بتوعية الشباب بأهداف الحملة والمتمثلة في توعية المتعاطي لأى نوع من أنواع المخدرات بالأضرار الناجمة عن تعاطي المواد المخدرة غفى الصحة والشخص والأسرة والمجتمع لأخذ قرار التعافي منها وذلك عن طريق التواصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عبر الخط الساخن 16023.





وفي نهاية اللقاء أبدي الجميع عن إمتنانهم وسعادتهم البالغة لمشاركتهم في تلك النوعية من الندوات.





ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة على ضرورة التعاون مع المؤسسات الحكومية وتكاتف المجتمع المدني لمجابهة تلك النوعية من المشاكل والتي أطلت علي المجتمع في الفترات الأخيرة ، مثمنًا للدور الذي تقوم به الدولة لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة .