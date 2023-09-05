كواليس رحلة المصريين بالنمسا حول جبال الألب الأوروبي لتشجيع النادي الأهلي بفيينا

نظم محبي وجمهور الأهلي اتوبيسات خاصة لنقلهم من امام وزارة العدل بالنمسا الي مقر مباراة النادي الأهلي ونادي برافو السلوفيني بملعب جراتس.

وبدوره قال محمود حميدة، سكرتير النادي المصري بفيينا، إن المسافة التي يقطعها اتوبيسات الجمهور حوالي 3 ساعات ونصف، ولابد من توقف الاتوبيس 30 دقيقة للراحة والسرعة القصوي طبقا للقانون 80 ك، مضيفًا: " المباراة في مقاطعة حدودية مع سلوفينيا، وسوف تسير الأتوبيسات الناقلة للجمهور علي سلسة جبال الآلب الاوربي ونحن الآن في صعود للجبل من حوالي 30 دقيقة ولم ننتهي بعد، ولكن كل يهون عشان الأهلي".

وأضاف “حميدة” في تصريحات خاصة للوفد، “ أنا المجموعة اللي معايا 2 اتوبيس كامل العدد، 120 مشجع منهم اعمار بين 6 الـ 66 سنة، والطريق في هذا الوقت بيكون صعب ولكن كله يهون عشان الاهلي”.

ويتوجه أبناء الجالية المصرية بالنمسا، الآن، من خلال عددًا من الأتوبيسات إلى ملعب جراتس، الذي يبعد نحو 25 دقيقة عن مقر معسكر المارد الأحمر بفيينا، وذلك لتشجيع النادي الأهلي في مباراته الودية اليوم مع نادي برافو السلوفيني.

ويستمع أبناء الجالية المصرية طوال فترة طريقهم للمعلب لتشجيع النادي الأهلي، إلى الأغاني المصرية، لتسلية طريقهم الصعب.

وتجري استعدادات بين أفراد وكيانات الجالية المصرية بالنمسا للتحضير لحضور مباراة النادي الأهلي المصري في النمسا المرتقبة اليوم، وذلك بعد أن انتابتهم حالة من الحزن لإلغاء المباراة التي كان من المزعم إقامتها الأربعاء الماضي.

وتشمل هذه الاستعدادات التي يقوم بها فريق عمل متكامل من أفراد وكيانات الجالية المصرية بالنمسا، حجز الأتوبيسات من فيينا إلى مكان المباراة والعودة.

وقال محمود حميدة، سكرتير النادي المصري بفيينا، إنه تم اعلام افراد الجالية الراغبين في الذهاب الي المباراة عن طريق كل وسائل التواصل المتاحة سواء الاتصال المباشر او عن طريق الفيس بوك او الإنستغرام، فضلا عن تخصيص مجموعة نشطة من الشباب الفاعل لاستقبال الاتصالات.

ويخوض الأهلي مباراة ودية قوية خلال معسكره في النمسا، اليوم الثلاثاء، حيث يلتقي مع نادي برافو السلوفيني، الذي يحتل المركز الخامس في بطولة الدوري المحلي، وذلك على ملعب جراتس، الذي يبعد نحو 25 دقيقة عن مقر معسكر المارد الأحمر.

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