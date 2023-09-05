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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

بالتنسيق مع لجنة العلاقات العربية

الغرفة التجارية بالإسماعيلية تفتح آفاق استثمارية جديدة

لجنة العلاقات العربية
لجنة العلاقات العربية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية

 اجتمعت لجنة العلاقات العربية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، وذلك لبدأ الاتصالات بالغرف العربية لعرض فرص الاستثمار بالمحافظة وتبادل السلع، بحضور المهندس أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، والدكتور محمد كشك رئيس اللجنة، وسيد الكرسلي منسق اللجنة، وعلى العكرمي عضو اللجنة، والإعلامي جمال مسعود عضو اللجنة، وعادل اليماني عضو اللجنة.

 الغرفة التجارية بالإسماعيلية

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الغرفة التجارية تناقش استعدادات معرض "أهلًا مدارس" بالإسماعيلية

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الغرفة التجارية بكفرالشيخ تعقد اجتماعها الأول لمناقشة جدول الأعمال

 

وأكد منسق لجنة العلاقات العربية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، أنه تم عرض فيلم تسجيلي عن المعالم السياحية والمناطق الصناعية والفرص الإستثمارية وأهم المحاصيل والصناعات بالإسماعيلية وقد تم تجهيز وصياغة خطابات موجهه للسفارات الملحقين التجاريين للدول العربية، ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة للمتابعة واستكمال عمل اللجنة بشكل منتظم نصف شهري.

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