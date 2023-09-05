الغرفة التجارية بالإسماعيلية تفتح آفاق استثمارية جديدة

بالتنسيق مع لجنة العلاقات العربية

اجتمعت لجنة العلاقات العربية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، وذلك لبدأ الاتصالات بالغرف العربية لعرض فرص الاستثمار بالمحافظة وتبادل السلع، بحضور المهندس أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، والدكتور محمد كشك رئيس اللجنة، وسيد الكرسلي منسق اللجنة، وعلى العكرمي عضو اللجنة، والإعلامي جمال مسعود عضو اللجنة، وعادل اليماني عضو اللجنة.

الغرفة التجارية بالإسماعيلية

وأكد منسق لجنة العلاقات العربية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، أنه تم عرض فيلم تسجيلي عن المعالم السياحية والمناطق الصناعية والفرص الإستثمارية وأهم المحاصيل والصناعات بالإسماعيلية وقد تم تجهيز وصياغة خطابات موجهه للسفارات الملحقين التجاريين للدول العربية، ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة للمتابعة واستكمال عمل اللجنة بشكل منتظم نصف شهري.