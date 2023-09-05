محافظ أسيوط يلتقى أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية"ابدأ" ويعلن تقديمه للدعم

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " والتى تم اطلاقها بالتعاون مع مؤسسة " حياة كريمة " تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، لتوطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفر فرص العمل .

جاء ذلك بحضور النائب يونس الجاحر عضو مجلس النواب والمهندس مينا إبراهيم المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسيوط والدكتور محمد سامي نائب المنسق العام للمؤسسة بالمحافظة ،وايهاب عبد الحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة ورأفت كامل مدير ادارة الاستثمار بالمحافظة ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة وممثل هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة .

وأكد محافظ أسيوط - خلال اللقاء – على دعمه الكامل لمبادرة ابدأ وحرصه الكامل على حل مشاكل المصانع المتعثرة وجذب استثمارات جديدة للمحافظة مع توفير فرص العمل للشباب من ابناء المحافظة ، وذلك تزامناً مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى ومراكز المحافظة وتطوير الريف المصرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، لافتا الى أهمية محور التدريب والبحث والتطوير فى المبادرة لتأهيل وصقل خبرات الشباب وتدريبهم على الحرف والصناعات المختلفة وتمكينهم من اقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتمكينهم اقتصادياً ، فضلا عن الاهتمام بتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة وتوطين الصناعات الحديثة وتعظيم الاستفادة من المواد الخام والمنتجات الزراعية التى تتميز بها المحافظة وخاصة محاصيل الرمان والنباتات العطرية والطبية واقامة تكتلات اقتصادية تسعى المحافظة لاقامتها بمركزى البدارى وابنوب للنهوض بالتكتلات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق اقصى استفادة للمواطنين .

كما استعرض أعضاء مبادرة "ابدأ " من خلال عرض فيلم تسجيلى ،اهداف المبادرة والتى تشمل 3 محاور عمل وهى المشروعات الكبرى ودعم الصناعة والتدريب والبحث العلمى ،ونجحت بالفعل فى تحقيق بعض الانجازات منذ اطلاقها على مستوى الجمهورية منها توطين 23 صناعة جديدة لاول مرة بمصر وعقد شراكات مع 22 من اكبر رجال الصناعة فى كافة انجاء الجمهورية ودعمهم وتذليل كافة التحديات والتعاون مع 23 شريك تكنولوجى من اكبر الشركات العالمية لوضع مصر كمركز للتطوير وافتتاح 3 مصانع باجمالى وفر 3. 0 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية ودعم المصانع المتعثرة فى مختلف المحافظات مشيرين الى انه جارى استكمال دراسة العديد من الفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات والتى استقبلتها المبادرة من مجموعة واسعة من المستثمرين عقب اطلاق المبادرة وخلال فعاليات الملتقى والمعرض الدولى للصناعة .

كما تم خلال اللقاء التنسيق والتعاون لعمل زيارات ميدانية للمناطق الصناعية بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية وعقد لقاءات مع رجال الاعمال والمستثمرين لتذليل العقبات وتسهيل الاجراءات وايجاد الحلول العاجلة للمشكلات لدفع عجلة الاستثمار والتنمية بالمحافظة .