السجن المشدد 10 سنوات لعامل وغرامة 100 ألف جنيه للإتجار بالحشيش في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، الموافق 5 من شهر سبتمبر الجاري، المتهم "ا . ج . م" عامل، يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة الإتجار بالاتجار في المواد المخدرة " جوهر الحشيش المخدر بدائرة المركز .

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه تفيد قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي على نطاق واسع .

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 8 قطع من جوهر الحشيش المخدر كانت معدة للبيع .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .