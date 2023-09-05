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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

غداً الأربعاء .. قافلة طبية وعلاجية مجانية بمركز المنيا

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، بدءاً من غدِِ  الأربعاء 6 سبتمبر 2023 ، قافلة طبية علاجية مجانية في قرية بني قمجر بمركز المنيا ، وذلك على مدار يومين متتاليين 6 و7 من شهر سبتمبر الجارى.

 

 

 

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بإستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية ضمن المبادرة  الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة " والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا ، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

 

 

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها ، "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، لافتاً ، إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات.

 

 

ومشيرا وكيل الوزارة ، إلى أن القوافل الطبية  والعلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

 

الجريدة الورقية