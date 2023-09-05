غداً الأربعاء .. قافلة طبية وعلاجية مجانية بمركز المنيا

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، بدءاً من غدِِ الأربعاء 6 سبتمبر 2023 ، قافلة طبية علاجية مجانية في قرية بني قمجر بمركز المنيا ، وذلك على مدار يومين متتاليين 6 و7 من شهر سبتمبر الجارى.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بإستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة " والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا ، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها ، "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، لافتاً ، إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات.

ومشيرا وكيل الوزارة ، إلى أن القوافل الطبية والعلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.