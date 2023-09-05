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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

سكرتير بنى سويف يتفقد مخرات السيول بمراكز المحافظة

سكرتير بنى سويف يتفقد
سكرتير بنى سويف يتفقد مخرات السيول

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد  عدداً من مخرات السيول بمراكز بني سويف وناصر وببا ، ضمن خطة المحافظة لمتابعة كافة أعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار،وتكثيف المرور على المخرات والمجاري المائية بالمحافظة، وفي إطار الاستعدادات المبكرة لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار  والسيول

حيث تابع السكرتير العام المساعد مستجدات الوضع الحالي بتلك المخرات وذلك للوقوف ميدانياً والتأكد من جاهزيتها لتصريف أية أمطار محتملة واتخاذ ما يلزم حيال بعض المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتعمل بالكفاءة المطلوبة لاستقبال وتصريف مياه الأمطار  وذلك بحضور كل من  العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة  علاء عيد مدير إدارة الأزمات بالديوان العام  مسؤولي القطاعات والمرافق المعنية من الري والكهرباء والوحدات المحلية

وقدأكد السكرتير العام على توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم" لمسؤولى الأجهزة والجهات التنفيذية المختصة،بالتعاون والتنسيق التام فيما يتعلق بأعمال تطهير مجرى المخرات ورفع نواتج التطهير وتدبيش وتأهيل بعض الأجزاء التي تحتاج إلى ترميم وصيانة في بعض جوانب المخرات بالإضافة إلى تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والمرور الميداني على كافة البرابخ والمخرات وإعداد تقارير بصفة أسبوعية مع التنسيق مع القطاعات المختلفة

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الجريدة الورقية