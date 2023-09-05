المنشاوي يصدر قرارات بتعيين قيادات أكاديمية بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عددًا من القرارات الجديدة بالتعيين، أو التكليف فى عدد من كليات الجامعة.

شملت قرارات رئيس جامعة أسيوط؛ تعيين الدكتور أحمد خضري محمد أحمد، الأستاذ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية؛ وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك لمدة 3 سنوات، وتعيين الدكتور عماد أحمد حسن علي، الأستاذ بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية، رئيسًا لمجلس القسم؛ وذلك لمدة عام.

وتضمنت القرارات تعيين الدكتور بهاء الدين السيد عبدالفتاح، الأستاذ بقسم الوراثة بكلية الزراعة؛ رئيسًا لمجلس القسم وذلك لمدة 3 سنوات وتكليف الدكتور سيد شحاتة عابدين، أستاذ ورئيس قسم الزينة بالإشراف على إدارة الحدائق بالجامعة.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي، القيادات الجامعية الجديدة، بضرورة المساهمة في تقدم جامعة أسيوط، والحرص على زيادة مجالات التفوق للحفاظ على الوتيرة المتسارعة للجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التخصصات، وضرورة العمل وفق خطة، ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وتتماشى مع استراتيجيتها التعليمية والبحثية التي تسعى لإرسائها.