توقيع مذكرة تفاهم بين فلسطين وصندوق المعونة الإفريقي التابع للجامعة العربية

وقع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بين الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا" ، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية " جامعة الدول العربية " والتى تهدف الى تقديم المساعدات الإنمائية والتنمية للدول الإفريقية من خلال وضع خطة عمل تنفيذية تخدم مصالح الطرفين وتسهم في تعزيز دورهما في مجالات بنود المذكرة وبما يتفق مع إمكانياتهما وقدراتهما.

وقد جاء توقيع " ابوالغيط " بصفته رئيسا لمجلس ادارة الصندوق العربى و" المالكى " بصفته رئيسا لمجلس ادارة " بيكا " .

ويشمل التعاون بين الطرفين في عدة مجالات أهمها: الزراعة، والصحة، والتعليم والتكنولوجيا، والمياه والبيئة، والطاقة، بالإضافة إلى أي أنشطة أو مجالات فنية يتفق عليها الطرفان .

واكد " ابوالغيط " فى تصريح له عقب التوقيع على اهمية توقيع مذكرة التفاهم ، خاصة وان الصندوقين لهما تجربة عميقة فى هذا المجال ، وبالتالى فان الاعتماد على خبرات " الاخوة " فى فلسطين بافريقيا سوف يدعم كثيرا جهود الصنودق العربى الذى يمثل الذراع العربى للتعاون الفنى فى القارة الافريقية

وقال أن المساهمة الفلسطينية مع الصندوق سيكون له مردود جيد على العلاقات العربية الافريقية .



‏ومن جانبه اشاد " المالكى " بمذكرة التفاهم التى تضم ٣ اضلاع ، الجامعة العربية وافريقيا والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولى التي تعمل منذ نشأتها تقديم الخبرة والمعرفة الفلسطينية في مجالات والتي هي بحاجة لها بمختلف دول العالم .

وعبر " المالكي " عن سعادتة لتوقيع مذكرة التفاهم ، وقال " الوكالة تعمل في ٥٢ دولة بما فيها دول أفريقية والان ستعمل على مركزية العمل من خلال للصندوق في تقديم الخبرة والمعرفة المشتركة بالتقديم والاسهام والعون والمساعدة الفنية بالدول الافريقية وفق امكانياتنا وخبراتنا ويسعدنا الإنضمام لالعمل في أفريقيا وسعداء للعمل بالجامعة العربية والتعاون مع الأمين العام .

وتاسست " بيكا " بقرار من الرئيس الفلسطينى محمود عباس ، بموجب المرسوم الرئاسى الصادر فى شهر يناير ٢٠١٦ بهدف تقديم المساعدة الانمائية والدعم الفنى للدول الصديقة والداعمة للشعب الفلسطينى من خلال الاستعانة بالخبرات الفلسطينية داخليا وخارجيا ، انطلاقا من الايمان العميق بالمسئولية الوطنية تجاه هذه الدول .



يذكر أن الصندوق أنشئ بقرار صادر عن القمة العربية السابعة التي عقدت في الرباط عام 1974 بهدف تقديم المعونة الفنية للدول الإفريقية من خلال إيفاد الخبراء وتنظيم الدورات التدريبية وتقديم المنح الدراسية في المجالات المختلفة.