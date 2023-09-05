اتحاد الفروسية ينظم ندوة مكافحة المنشطات مع الوكالة المصرية

عقد الاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحادين المصري والافريقي للفروسية ندوة مثمرة تحت عنوان "الحفاظ على نفسك"شهدت عدة محاضرات حول التوعية من أخطار المنشطات.

أقيمت الندوة بنادي فروسية الحرس الجمهوري وحاضر فيها الدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" والدكتور كريم صلاح طبيب بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" واللواء طبيب أشرف القلا طبيب الاتحاد المصري للفروسية وبحضور العقيد أحمد نبيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية واللواء سيد معوض المدير التنفيذي للاتحاد المصري للفروسية وممثلين الهيئات الرياضية والأندية والمدربين والفرسان بالاتحاد المصري للفروسية.

شهدت الندوة شرح وافي لقوانين مكافحة المنشطات وتاريخها وأيضا الفكرة والفلسفة من وراء تحاليل وعينات المنشطات وتحقيق مبدأ العدالة واللعب النظيف وتوضيح المعايير الدولية لمكافحة المنشطات ،

ويأتي ذلك في إطار حرص الاتحاد المصري للفروسية على حماية رياضة الفروسية على المستويين المحلي والدولي من خطر الوقوع تحت طائلة القانون جراء خرق قوانين المنشطات.

تم خلال الندوة استعراض دور الاتحادات الوطنية في مكافحة المنشطات والضوابط الملزمة على الاتحادات الوطنية ودور الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في مراقبة تطبيق القواعد الملزمة لمكافحة المنشطات إلتزاما بالمعايير الملزمة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا".

وتناولت الندوة التي عقدها الاتحاد المصري للفروسية شرح مفصل وعملي لطريقة الحصول على العينات في الفروسية وإجراءات تحليلها وضمانات الشفافية التي تتم فيها وتم عرض أفلام تسجيليه عن كيفية الوقاية من خطر الوقوع في المنشطات وعرض قوائم المواد المحظورة والأكواد التى تصدر من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوداد) وكيفية متابعتها والاطلاع عليها وعلى التحديثات التي تجري عليها من جانب المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات ( الوادا ) .

وأكد المهندس هشام حطب عن خالص شكره للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات على هذا التعاون والتواصل مع الاتحادات المصرية مؤكدا أن هذه الندوات مهمة للرياضة المصرية بهدف التوعية وإخطار جميع عناصر الرياضة بالمستحدثات في ملف المنشطات من أجل تجنب الأخطار والأزمات من هذا الملف ، مؤكدا أن اتحاد الفروسية المصري دائما يضع هذه الملفات أمام عينه ويعمل على مساعدة جميع الأندية والفرسان من خلال الندوات المستمرة في جميع الملفات من أجل الصالح العام للعبة والحفاظ على الفرسان وجيادهم.