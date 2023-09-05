بنزيما: لا أعد جماهير اتحاد جدة بأي شيء في المونديال

علق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة السعودي، على قرعة كأس العالم للأندية، والمقرر انطلاقها خلال الفترة المقبلة، بالمملكة العربية السعودية.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي، في افتتاح البطولة، والقرر له يوم 12 ديسمبر المُقبل، بينما يواجه الأهلي الفائز من بين الفريقين؛ وذلك يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر.

وأكد بنزيما أنه لا يعد جماهير فريقه بأي شيء خلال بطولة مونديال الأندية، لكن الفريق سيحاول تقديم الأفضل خلال البطولة، وسننتظر مساندة الجماهير.

بينما أوضح المهاجم الفرنسي أن البطولة بها العديد من الأندية التي لديها خبرة كبيرة وأسماء كبيرة، حيث يريد فريقنا تقديم بطولة جيدة والوصول لأبعد مدى بها.

تصريحات بنزيما

تحدث كريم بنزيما خلال تصريحات نقلتها شبكة قنوات "ssc"، حيث قال: "لا أعد جماهير فريقي بأي شيء، سنحاول تقديم الأفضل بالنسبة لنا خلال البطولة".

وتابع: "ننتظر الدعم الجماهيري بكل تأكيد ومساندتهم في المباريات التي تقام في كأس العالم للأندية".

وأتم بنزيما تصريحاته: "هذه المسابقة قوية للغاية، فهي بها العديد من الأندية التي لديها خبرة كبيرة وأسماء كبيرة، نريد أن نقدم أنفسنا بشكل جيد في هذه البطولة ونذهب إلى أبعد مدى".