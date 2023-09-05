إنفانتينو: كأس العالم للأندية في السعودية سيكون مختلف

كشف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن أن نسخة كأس العالم للأندية والتي ستقام في المملكة العربية السعودية ستكون مختلفة، بعد نجاح النسخة السابقة بقطر.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة المقبلة من مونديال العالم للأندية 2023 في السعودية، في الفترة من 12 وحتى 22 من ديسمبر الحالي، حيث سيشارك به 7 أندية.

وتحدث إنفانتينو، في تصريحات نقلتها شبكة قنوات "ssc"، حيث قال:"بالطبع تعد قرعة رائعة، سنشاهد مانشستر سيتي لأول مرة، وفرق أخرى اعتدنا عليها مثل أوكلاند سيتي والأهلي".

وأضاف: "مونديال العالم للأندية تعد بطولة هامة بمشاركة أندية كبيرة على مستوي العالم".

بينما علق على تنظيم السعودية للبطولة، فقال: "لقد شاهدنا نسخة المونديال في قطر خلال العام الماضي وكيف انعكست على المنطقة والحضور الجماهيري".

وأتم إنفانتينو تصريحاته: "نحن نرى حماس الجمهور السعودي رائع، هو جمهور حساس وشغوف نحو كرة القدم".

وتقرر أن يواجه اتحاد جدة نظيره أوكلاند سيتي، في المباراة الافتتاحية في الثاني عشر من ديسمبر المقبل، بينما سيواجه الأهلي الفائز من هذه المباراة في الجمعة الموافق 15 ديسمبر.