مياه الفيوم تناقش مستجدات برنامج توسعات الصرف الصحي بالمحافظة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم اجتماعاَ موسعاً بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة لبحث ومتابعة الموقف التنفيذي بمشروعات توسعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمختلف مواقع العمل والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار ElP ومرفق الاستثمار الأوروبي NIF

حضر الاجتماع المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس اشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU ، وأعضاء الوحدة والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري "ستانتيك " ، و ممثلى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات وهى شركة الخرافي ، شركة ابناء حسن علام ، شركة سبكترا ، شركة سامكريت مصر ، شركة الرواد ، شركة ايتوس

وأكد "النجار" خلال الإجتماع على أهمية التواصل مع جميع الجهات والشركات المعنية بتنفيذ المشروعات والوقف على المعوقات والصعوبات التي تواجه أعمال التنفيذ والعمل على سرعة ايجاد الحلول المناسبة ، ودفع عجلة التنفيذ وزيادة معدلات الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة لضمان دخول المشروعات الخدمة وفقًا للبرنامج الزمني المحدد

موضحاً أهمية وضع الخطط التصحيحية والتقييم والمتابعة المستمرة لنسب التنفيذ والأعمال اليومية لشركات المقاولات لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج ورصد شكاوى المواطنين والتواصل المجتمعي بصفة مستمرة بالقرى الجاري بها تنفيذ المشروعات والعمل على إيجاد حلول لتك الشكاوى

وأشار "النجار " أن برنامج توسعات الصرف الصحي يهدف لخدمة ٥٧ قرية بالصرف الصحي والحفاظ على البيئة والقنوات المائية العزبة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين وتخفيف أثر التلوث على بحيرة قارون.

مقابلات للوظائف الاشرافية بالتعليم

على جانب اخر أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم ، برئاسة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، اليوم الأحد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية.تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

تم إجراء المقابلات الشخصية فى مكتب وكيل الوزارة بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، مكتب وكيل الوزارة.

وتم تشكيل اللجنة برئاسة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وشملت كل من ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم وعيسي عثمان نقيب المعلمين بالفيوم والمستشار عبدالباقي مفتاح رئيس مجلس أمناء المحافظة و الدكتور فايز محمد منصور -كلية التربية جامعة الفيوم وأحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ومراد أحمد حسن مدير عام التعليم العام ومحمد فتحي مدير إدارة التعليم الثانوي وخالد يونس مدير الشئون القانونية وعبدالحكيم عبدالخالق عبدالله مدير عام بمديرية التنظيم والإدارة بالفيوم.

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