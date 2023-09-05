استمرار التقديم بهندسة جامعة وسط لانكشير في العاصمة الإدارية بتنسيق 60%

أعلن فرع جامعة وسط لانكشاير ((UCLan بالجامعات الأوروبية فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة عن استمرارها في استقبال تقديم الطلاب للالتحاق بها، وذلك بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة، وذلك بتنسيق 60%

وتستضيف الجامعة فرع جامعة وسط لانكشير UCLan الذى يمنح بكالوريوس الهندسة في تخصصات متميزة منها الهندسة الميكانيكية، وهندسة السيارات الرياضية، والميكاترونكس والأجهزة الذكية، وهندسة استخدام الحاسوب، والهندسة الكهربائية والالكترونية، وهندسة الطاقة.

‏وطبقا للقرار الجمهورى تضم التخصصات هندسة الفضاء وإعداد الطيارين، وهندسة الالكترونيات وهندسة التصنيع وهندسة الطيران، والتى تتطلب اعتماد الجامعة الأم.

ويتاح التقديم للطلاب – أونلاين- عبر الموقع الرسمي للجامعات الأوروبية في مصر eue.edu.eg علما بأنه يتم قبول طلاب الثانوية العامة و الشهادات المعادلة العربية و الأجنبية علما بأن الطلاب المقبولين إما أن يقضوا سنة تمهيدية يليها ثلاث سنوات فقط، للحصول علي درجة البكالوريوس فى الهندسة.

وقال الدكتور محمود هاشم المؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة أن الجامعات الأوروبية تم إنشاؤها طبقا للقرار الجمهورى رقم 86 لسنة 2021 واستنادا للقانون رقم 162 لسنة 2018 حيث تستضيف الجامعات الأوروبية فى مصر EUE الجامعات الأولى المصنفة عالميا فى استجابة واضحة لرؤية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأصبحت الجامعات الاوروبية فى مصر EUE بالعاصمة الإدارية الاختيار الأول الذى يسعى اليه أولياء الأمور والحلم والأمل الذى يراود ويتعايش معه طلاب مصر المتفوقين وذلك لعدة أسباب منها وجود رؤية واضحة ورسالة هادفة وإخلاص فى العمل والتفانى فى حب الوطن، من خلال استضافة الجامعات المصنفة الأولى على مستوى العالم.

تغيير مفهوم التعليم الجامعى الخاص فى المجتمع المصرى

‏وتعمل الجامعة على تغيير مفهوم التعليم الجامعى الخاص فى المجتمع المصرى للحرص على فرض ثقافة النظام بكل ما يحمله من التزام وجدية بتطبيق نظام وقواعد الجامعات العالمية، و كذلك العمل على بناء شخصية الطالب الذى يدرس في إحدى الفروع المستضافة من قبل EUE بمناهج وطرق وأساليب علمية حديثة تساعد على تنمية طريقة تحصيل الطالب وفى الوقت نفسه تشجيعه على الاعتماد على النفس وادراكه للمستوى العالمى الذى يدرسه والذي يتم من خلال التعاقد الذى تم مع أعظم الجامعات العالمية والمتميزة بناء على التصنيفات الأولى على مستوى العالم ليضمن تقديم أعلى مستوى جودة من التعليم العالى والبحث العلمى .