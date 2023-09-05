فياريال الإسباني يقيل مدربه" سيتيين" بسبب النتائج

أعلن نادي فياريال الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه كيكي سيتيين بعد أن لحقت به الخسارة الثالثة في أربع جولات.

وقال نادي "الغواصة الصفراء" في بيان: يعلن نادي فياريال أن مدرب الفريق الأول، كيكي سيتيين، سيترك النادي.

وأضاف: يشيد النادي باحترافيته والتزامه الكبيرين ويشكره هو وفريقه التدريبي على تولي المسؤولية في موقف معقد الموسم الماضي، في إشارة إلى استلامه منصبه في أكتوبر الماضي، خلفاً لمواطنه أوناي إيمري الذي انتقل وقتها إلى إنجلترا لتدريب أستون فيلا.

وأضاف البيان: تحت قيادته، قدم الفريق موسمًا ممتازًا، حيث صعد العديد من الشباب من مركز التدريب وتأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي بعد إنهائه الموسم في المركز الخامس في الدوري الإسباني.

ولم يكن سيتيين (64 عاما) يشرف على أي فريق وقت تعاقده مع فياريال وتحديدا منذ أن أقاله برشلونة في أغسطس 2020 عقب هزيمة مذلة 2-8 ضد بايرن ميونيخ الألماني في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

كان عقد سيتيين الذي أشرف سابقا على تدريب لاس بالماس وريال بيتيس، مع فياريال سينتهي في يونيو المقبل.

ويقوم مدير الكرة ميجيل أنخل تينا بمهمة المدرب مؤقتا في انتظار تعيين خليفة لسيتيين.

واستهل فياريال موسمه بخسارة على أرضه أمام ضيفه ريال بيتيس 1-2، واستعاد توازنه بفوز على مضيفه ريال مايوركا بهدف في المرحلة الثانية، لكنه خسر مباراتيه الأخيرتين أمام ضيفه برشلونة 3-4 ومضيفه قادش 1-3.